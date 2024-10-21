Право на податкову соціальну пільгу мають особи, чий місячний дохід не перевищує 1,4-кратного прожиткового мінімуму для працездатних

В Україні є спосіб знизити податкові зобов'язання без вдавання до офшорів, недобросовісних схем чи "конвертних" зарплат — йдеться про податкову соціальну пільгу.

Факти ICTV розповіли про те, хто може отримати цю пільгу та як її оформити.

Однак варто враховувати, що ця пільга доступна лише для осіб з низькими доходами.

Податкова соціальна пільга: що це?

Податкова соціальна пільга — це сума, що відраховується з зарплати при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це означає, що податок сплачується лише з частини зарплати.

За даними Міністерства фінансів, право на податкову соціальну пільгу мають особи, чий місячний дохід не перевищує 1,4-кратного прожиткового мінімуму для працездатних (у 2024 році — 3 028 грн). Таким чином, максимальний дохід для отримання пільги у 2024 році складає 4 240 грн.

Пільга може застосовуватися лише в одному місці роботи. Кожен працівник, чий дохід не перевищує 4 240 гривень, має право на загальну податкову соціальну пільгу в розмірі 50% від прожиткового мінімуму, тобто 1 514 грн у 2024 році.

Як розраховується податкова пільга?

Наприклад, якщо ваша зарплата становить 4 240 грн, розрахунок виглядає так: 4 240 грн (заробітна плата) - 1 514 грн (податкова соціальна пільга) = 2 726 грн. Саме з цієї суми буде утримано ПДФО.

Як отримати податкову пільгу?

Щоб скористатися податковою соціальною пільгою, вам потрібно подати заяву своєму роботодавцеві, додавши документи, які підтверджують ваше право на пільгу. Перелік необхідних документів можна знайти у постанові Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1227. Пільга набирає чинності з моменту отримання заяви вашим роботодавцем.

Виключення з податкової пільги

Податкова соціальна пільга не діє в таких випадках:

не застосовується до інших видів доходу, окрім зарплати;

не поширюється на осіб, які отримують стипендію чи бюджетне забезпечення;

не стосується доходів самозайнятих осіб.

Які пільги можна отримати?

До зарплати працівника може застосовуватися один із трьох видів податкових соціальних пільг:

100% (1 514 грн у 2024 році);

150% (2 271 грн у 2024 році);

200% (3 028 грн у 2024 році).

Працівники з двома і більше дітьми мають право на підвищені соціальні пільги.

Граничний розмір доходу для отримання пільг у 2024 році:

для 2 дітей: 8 480 грн (4 240 х 2);

для 3 дітей: 12 720 грн (4 240 х 3);

для 4 дітей: 16 960 грн (4 240 х 4);

для 5 дітей: 21 200 грн (4 240 х 5).

Наприклад, якщо ваша зарплата становить 8 000 грн і у вас двоє дітей, ви можете розраховувати на податкову соціальну пільгу, що складе 3 028 грн (1 514 грн х 2). У такому випадку, ПДФО буде утримано з суми: 8 000 грн (зарплата) - 3 028 грн (ПСП) = 4 972 грн.

Хто може отримати пільгу до 200%?

Податкову соціальну пільгу у 150% можуть отримати:

самотні батьки, вдови та вдівці, опікуни за кожну дитину до 18 років;

особи, які утримують дитину з інвалідністю;

учасники бойових дій та інші категорії.

Пільгу у 200% можуть отримати:

Герої України, Герої Радянського Союзу та інші особи, нагороджені за відвагу.

Учасники бойових дій під час Другої світової війни та інші категорії осіб.

Таким чином, податкова соціальна пільга — це реальний спосіб для малозабезпечених українців зменшити податкове навантаження.

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