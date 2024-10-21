Право на налоговую социальную льготу имеют лица, чей месячный доход не превышает 1,4-кратного прожиточного минимума для трудоспособных

В Украине есть способ снизить налоговые обязательства без привлечения к оффшорам, недобросовестным схемам или "конвертным" зарплатам — речь идет о налоговой социальной льготе.

Факты ICTV рассказали о том, кто может получить эту льготу и как ее оформить.

Однако следует учитывать, что эта льгота доступна только лицам с низкими доходами.

Налоговая социальная льгота: что это?

Налоговая социальная льгота — это сумма, вычитаемая из зарплаты при начислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это означает, что налог уплачивается только по части зарплаты.

По данным Министерства финансов, право на налоговую социальную льготу имеют лица, чей месячный доход не превышает 1,4-кратного прожиточного минимума для трудоспособных (в 2024 году - 3028 грн). Таким образом, максимальный доход для получения льготы в 2024 году составляет 4240 грн.

Льгота может применяться только в одном месте работы. Каждый работник, чей доход не превышает 4240 гривен, имеет право на общую налоговую социальную льготу в размере 50% от прожиточного минимума, то есть 1514 грн в 2024 году.

Как рассчитывается налоговая льгота?

Например, если ваша зарплата составляет 4240 грн, расчет выглядит так: 4240 грн (заработная плата) - 1514 грн (налоговая социальная льгота) = 2726 грн. Именно из этой суммы будет удержан НДФЛ.

Как получить налоговую льготу?

Чтобы воспользоваться налоговой социальной льготой, вам нужно подать заявление своему работодателю, добавив документы, подтверждающие ваше право на льготу. Перечень необходимых документов можно найти в постановлении Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 № 1227. Льгота вступает в силу с момента получения заявления вашим работодателем.

Исключение из налоговой льготы

Налоговая социальная льгота не действует в следующих случаях:

не применяется к другим видам дохода, кроме зарплаты;

не распространяется на лиц, получающих стипендию или бюджетное обеспечение;

не касается доходов самозанятых лиц.

Какие льготы можно получить?

К зарплате работника может применяться один из трех видов налоговых социальных льгот:

100% (1514 грн в 2024 году);

150% (2271 грн в 2024 году);

200% (3028 грн в 2024 году).

Сотрудники с двумя и более детьми имеют право на повышенные социальные льготы.

Предельный размер дохода для получения льгот в 2024 году:

для 2 детей: 8480 грн (4240 х 2);

для 3 детей: 12 720 грн (4 240 х 3);

для 4 детей: 16 960 грн (4 240 х 4);

для 5 детей: 21 200 грн (4 240 х 5).

К примеру, если ваша зарплата составляет 8 000 грн и у вас двое детей, вы можете рассчитывать на налоговую социальную льготу, которая составит 3 028 грн (1 514 грн х 2). В таком случае НДФЛ будет удержано из суммы: 8 000 грн (зарплата) – 3 028 грн (НСП) = 4 972 грн.

Кто может получить льготу до 200%?

Налоговую социальную льготу в 150% могут получить:

одинокие родители, вдовы и вдовцы, опекуны за каждого ребенка до 18 лет;

лица, содержащие ребенка с инвалидностью;

участники боевых действий и другие категории.

Льготу в 200% могут получить:

Герои Украины, Герои Советского Союза и другие лица, награжденные за отвагу.

Участники боевых действий во время второй мировой войны и другие категории лиц.

Таким образом, налоговая социальная льгота — реальный способ для малообеспеченных украинцев уменьшить налоговую нагрузку.

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