За рік зростання пенсій в Україні номінально склало 9,4%, до середнього показника близько 5800 грн на місяць, проте реальні цифри менші.

Більша частина "надбавок" до пенсій була з'їдена інфляцією, однак фактичного зменшення пенсійних виплат не сталося завдяки щорічній індексації.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев пояснив, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, а реально — на 0,7%, враховуючи річну інфляцію. Хоча підвищення середньої пенсії в річному вимірі є невеликим, воно, принаймні, компенсує зростання споживчих цін завдяки щорічному перерахунку пенсій, який відбувся в березні цього року.

Він також зазначив, що Пенсійний фонд України (ПФУ) залишається в відносно стабільному фінансовому становищі. Протягом трьох перших кварталів 2024 року ПФУ отримував підтримку завдяки зростанню середніх зарплат в економіці, а також збереженню значних виплат військовим.

"За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподілений на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (мінус 6,8 млрд. грн.). Утім, це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у ІІ та III кварталах план перевиконувався. Порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (плюс 53 млрд грн)", – додав нардеп.

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