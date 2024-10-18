Більша частина "надбавок" до пенсій була з'їдена інфляцією, однак фактичного зменшення пенсійних виплат не сталося завдяки щорічній індексації.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев пояснив, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4%, а реально — на 0,7%, враховуючи річну інфляцію. Хоча підвищення середньої пенсії в річному вимірі є невеликим, воно, принаймні, компенсує зростання споживчих цін завдяки щорічному перерахунку пенсій, який відбувся в березні цього року.
Він також зазначив, що Пенсійний фонд України (ПФУ) залишається в відносно стабільному фінансовому становищі. Протягом трьох перших кварталів 2024 року ПФУ отримував підтримку завдяки зростанню середніх зарплат в економіці, а також збереженню значних виплат військовим.
"За підсумками 9 місяців план власних надходжень від ЄСВ, розподілений на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не виконано на 1,9% (мінус 6,8 млрд. грн.). Утім, це відставання сформовано за підсумками І кварталу, тоді як у ІІ та III кварталах план перевиконувався. Порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи ПФУ зросли на 9,3% (плюс 53 млрд грн)", – додав нардеп.
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