За год рост пенсий в Украине номинально составил 9,4%, до среднего показателя около 5800 грн. в месяц, однако реальные цифры меньше.

Большая часть "надбавок" к пенсиям была съедена инфляцией, однако фактическое уменьшение пенсионных выплат не произошло благодаря ежегодной индексации.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Гетманцев объяснил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, а реально – на 0,7%, учитывая годовую инфляцию. Хотя повышение средней пенсии в годовом измерении невелико, оно, по крайней мере, компенсирует рост потребительских цен благодаря ежегодному перерасчету пенсий, который состоялся в марте этого года.

Он также отметил, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) остается в относительно стабильном финансовом положении. В течение первых трех кварталов 2024 года ПФУ получал поддержку благодаря росту средних зарплат в экономике, а также сохранению значительных выплат военным.

"По итогам 9 месяцев план собственных поступлений от ЕСВ, распределенный на общеобязательное государственное пенсионное страхование, не выполнен на 1,9% (минус 6,8 млрд. грн.). Впрочем, это отставание сформировано по итогам I квартала, в то время как в ІІ и III кварталах план перевыполнялся. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы ПФУ выросли на 9,3% (плюс 53 млрд грн)», – добавил нардеп.

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