На Лівобережжі слід очікувати вітряну погоду, швидкість вітру досягає 8-12 метрів за секунду.

У середу, 23 жовтня, в Україні очікується тепла і комфортна погода.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Хмари переважають лише у західних місцях, де будуть незначні дощі.

Діденко зазначила, що завтра хмарність у західних регіонах зросте, а дощі будуть невеликими.

На Лівобережжі слід очікувати вітряну погоду, швидкість вітру досягає 8-12 метрів за секунду.

Діденко також зауважила, що значних змін у температурі не буде. «Якщо чесно, це вже не бабине, а прабабине літо», — пожартувала синоптик.

Протягом тижня в Україні збережеться тепла погода без опадів. Нічна температура може опуститися нижче 0 °С, тоді як вдень очікується комфортна температура від +10 до +17 °С.

Раніше Politeka також писала про те, що у поточній третій декаді жовтня погода в Україні буде переважно під впливом високого атмосферного тиску, що сприятиме антициклону з теплими повітряними масами.

Помірні та місцями інтенсивні дощі пройшли по всій території України, забезпечивши вологість, сприятливу для розвитку озимих культур. Опади також зменшили ризики пожежі, особливо в центральних і східних приміщеннях, покращивши якість повітря.

Проте в останні дні жовтня, починаючи з 28 числа, прогнозується поступова зміна синоптичних умов в Європі. Очікується розвиток циклів, які рухаються на схід, що призведе до зниження атмосферного тиску в Україні.

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