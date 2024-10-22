Зазначається, що в умовах антициклону та слабкого вітру вночі температура може опускатися до -2…+4 °С, а на півдні та сході коливатися в межах +2…+7 °С.

У поточній третій декаді жовтня погода в Україні буде переважно під впливом високого атмосферного тиску, що сприятиме антициклону з теплими повітряними масами.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграф".

Очікується комфортна температура, з відхиленням від кліматичної норми 3-5 °С в деяких регіонах. Найбільші температури прогнозуються з 22 по 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня.

Зазначається, що в умовах антициклону та слабкого вітру вночі температура може опускатися до -2…+4 °С, а на півдні та сході коливатися в межах +2…+7 °С.

Денні температури з невеликою хмарністю, що не завадить прогріванню, можуть досягати +11…+16 °С у центральних та південних областях, а на Закарпатті місцями навіть +17…+19 °С. Такі м'які погодні умови, особливо після тривалого холоду, справедливо називають бабиним літом. У цей період також спостерігаються ранкові та нічні тумани, які швидко зникають під яскравим сонцем.

Помірні та місцями інтенсивні дощі пройшли по всій території України, забезпечивши вологість, сприятливу для розвитку озимих культур. Опади також зменшили ризики пожежі, особливо в центральних і східних приміщеннях, покращивши якість повітря.

Проте в останні дні жовтня, починаючи з 28 числа, прогнозується поступова зміна синоптичних умов в Європі. Очікується розвиток циклів, які рухаються на схід, що призведе до зниження атмосферного тиску в Україні. Погода стане менш стабільною, з дощами, а в південних регіонах можливі грози. Посилиться вітер, переважно південно-західного та західного напрямків.

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