Найближчими днями в Україні знову прийде тепла погода.
Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Нічні заморозки тривають до 20 жовтня, а потім температура підвищиться до +17 °C.
Коли очікувати потепління в Україні?
Словом Діденко зазначила, що до 19-20 жовтня в нічні години в окремих регіонах України можливі заморозки, однак ця температура почне підвищуватися.
«Вже з 20-21 жовтня прогнозується сонячна погода та потепління до +13... +17 °C», — повідомляє синоптик.
Також синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що в другій половині тижня на погоду в Україні почне впливати потужний антициклон, який принесе менше опадів, проте температурні показники залишаються низькими.
Нагадаємо, що перед цим синоптики попереджали про різке похолодання. Протягом періоду з 14 по 20 жовтня в окремих регіонах мала бути хмарність, дощі та заморозки на заході країни.
17 жовтня дощі пройдуть на півдні, у центрі та сході, вдень — лише в Криму. У західних областях можливі заморозки до -3 °С.
18-20 жовтня по всій Україні очікується переважно суха погода, однак на сході та в Криму можливі невеликі дощі. Вночі температура буде +2...+7 °С, вдень +8...+14 °С, на заході й півночі — заморозки до -3 °С.
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