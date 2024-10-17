Експертка пояснила, що в Атлантиці формується потужний антициклон, який суне на Україну вже взимку.

Антициклон спричинить аномальну погоду в Україні, зокрема зима цього року в Україні очікується теплою з нетиповими показниками на градуснику.

Такий прогноз дала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, кандидатки географічних наук Віра Балабух.

Експертка пояснила, що в Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхує тепле повітря з субтропіків у бік України. Це призведе до аномальних зимових температур, які не характерні для нашого клімату. За словами Віри Балабух, цієї зими середня температура триматиметься на рівні 1-2 градусів вище норми, коливаючись у межах від +5 до -5 градусів.

Балабух також зазначила, що підвищення зимових температур стало тенденцією останніх десятиліть. Температури в січні вже наближаються до звичних показників листопада.

Проте це не виключає можливості короткочасних значних похолодань. Зима 2024-2025 року може принести арктичні вторгнення, що викличуть сильні морози на два-три дні. Загалом зима обіцяє бути такою ж теплою і м’якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур.

Варто додати, що речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, наразі зарано робити остаточні висновки щодо зимової погоди, оскільки прогнози ґрунтуються на осінніх тенденціях. Проте, за останніми спостереженнями, зима, ймовірно, буде мати більше теплих днів порівняно з холодними.

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