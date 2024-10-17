Эксперт объяснила, что в Атлантике формируется мощный антициклон, который сует на Украину уже зимой.

Антициклон повлечет за собой аномальную погоду в Украине, в частности, зима в этом году в Украине ожидается теплой с нетипичными показателями на градуснике.

Такой прогноз дала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, кандидат географических наук Вера Балабух.

Эксперт пояснила, что в Атлантике формируется мощный антициклон, который выталкивает теплый воздух из субтропиков в сторону Украины. Это приведет к аномальным зимним температурам, которые не характерны для нашего климата. По словам Веры Балабух, этой зимой средняя температура будет держаться на уровне 1-2 градусов выше нормы, колеблясь в пределах от +5 до -5 градусов.

Балабух также отметила, что повышение зимних температур стало тенденцией последних десятилетий. Температуры в январе уже приближаются к привычным показателям ноября.

Однако это не исключает возможности кратковременных похолоданий. Зима 2024-2025 может принести арктические вторжения, которые вызовут сильные морозы на два-три дня. В общем, зима обещает быть такой же теплой и мягкой, как и в прошлом году, с преобладанием умеренных температур.

Стоит добавить, что спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что рано делать окончательные выводы относительно зимней погоды, поскольку прогнозы основываются на осенних тенденциях. Однако, по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет иметь больше теплых дней по сравнению с холодными.

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