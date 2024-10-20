До 19-20 октября в ночные часы в отдельных регионах Украины возможны заморозки, однако температура начнет повышаться.

В ближайшие дни в Украине снова придет теплая погода .

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ночные заморозки длятся до 20 октября, а затем температура повысится до +17 °C.

Когда ждать потепления в Украине?

Словом, Диденко отметила, что до 19-20 октября в ночные часы в отдельных регионах Украины возможны заморозки, однако эта температура начнет повышаться.

«Уже с 20-21 октября прогнозируется солнечная погода и потепление до +13…+17 °C», — сообщает синоптик.

Также синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что во второй половине недели на погоду в Украине начнет оказывать влияние мощный антициклон, который принесет меньше осадков, однако температурные показатели остаются низкими.

Напомним, что перед этим синоптики предупреждали о резком похолодании. В период с 14 по 20 октября в отдельных регионах должна быть облачность, дожди и заморозки на западе страны.

17 октября дожди пройдут на юге, в центре и востоке, днем ​​только в Крыму. В западных областях возможны заморозки до -3 °С.

18-20 октября по всей Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако, на востоке и в Крыму возможны небольшие дожди. Ночью температура будет +2...+7 °С, днем ​​+8...+14 °С, на западе и севере - заморозки до -3 °С.

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