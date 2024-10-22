В условиях антициклона и слабого ветра ночью температура может опускаться до -2…+4 °С, а на юге и востоке колебаться в пределах +2…+7 °С.

В текущей третьей декаде октября погода в Украине будет преимущественно под влиянием высокого атмосферного давления, что будет способствовать антициклону с теплыми воздушными массами.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Ожидается комфортная температура с отклонением от климатической нормы 3-5 °С в некоторых регионах. Самые высокие температуры прогнозируются с 22 по 24 октября, а также с 28 по 31 октября.

В условиях антициклона и слабого ветра ночью температура может опускаться до -2…+4 °С, а на юге и востоке колебаться в пределах +2…+7 °С.

Дневные температуры с небольшой облачностью, не мешающие прогреванию, могут достигать +11…+16 °С в центральных и южных областях, а в Закарпатье местами даже +17…+19 °С. Такие мягкие погодные условия, особенно после продолжительного холода, справедливо называют бабьим летом. В этот период также наблюдаются утренние и ночные туманы, быстро исчезающие под ярким солнцем.

Умеренные и местами интенсивные дожди прошли по всей территории Украины, обеспечив влажность, благоприятную для развития озимых культур. Осадки также снизили риски пожара, особенно в центральных и восточных помещениях, улучшив качество воздуха.

Однако в последние дни октября, начиная с 28 числа, прогнозируется постепенное изменение синоптических условий в Европе. Ожидается развитие циклов, двигающихся на восток, что приведет к снижению атмосферного давления в Украине. Погода станет менее стабильной, с дождями, а в южных регионах возможны грозы. Усугубится ветер, преимущественно юго-западного и западного направлений.

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