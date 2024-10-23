На Левобережье следует ожидать ветреную погоду, скорость ветра достигает 8-12 метров в секунду.

В среду, 23 октября, в Украине ожидается теплая и комфортная погода .

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Облака преобладают только в западных местах, где будут идти дожди.

Диденко отметила, что завтра облачность в западных регионах вырастет, а дожди будут небольшими.

На Левобережье следует ожидать ветреную погоду, скорость ветра достигает 8-12 метров в секунду.

Диденко также отметила, что существенных изменений в температуре не будет. «Если честно, это уже не бабье, а прабабье лето», — пошутила синоптик.

В течение недели в Украине сохранится теплая погода без осадков. Ночная температура может опуститься ниже 0 °С, в то время как днем ​​ожидается комфортная температура от +10 до +17 °С.

Ранее Politeka также писала , что в текущей третьей декаде октября погода в Украине будет преимущественно под влиянием высокого атмосферного давления, что будет способствовать антициклону с теплыми воздушными массами.

Умеренные и местами интенсивные дожди прошли по всей территории Украины, обеспечив влажность, благоприятную для развития озимых культур. Осадки также снизили риски пожара, особенно в центральных и восточных помещениях, улучшив качество воздуха.

Однако в последние дни октября, начиная с 28 числа, прогнозируется постепенное изменение синоптических условий в Европе. Ожидается развитие циклов, двигающихся на восток, что приведет к снижению атмосферного давления в Украине.

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