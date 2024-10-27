Проте, мобілізація молодих чоловіків може мати ще більші негативні наслідки для майбутнього України.

В Україні активно обговорюється зниження мобілізаційного віку для чоловіків, і це питання може мати суттєвий вплив на економіку.

Про це пише 24 канал.

Вплив зниження мобілізаційного віку на економіку

Економіст Олег Пендзин в інтерв'ю для 24 каналу підкреслив, що в Україні існує серйозна проблема з кадрами.

"Коли мова йде про віковий ценз (з 18 до 25 років), важливо розуміти, що це період активного розвитку професійних навичок. У молодому віці люди продовжують навчання у вищих навчальних закладах та мають професійно-технічну освіту, що формує потенціал країни на наступні роки. У цей же час часто створюються сім'ї та народжуються діти", - зазначає Олег Пендзин.

Пендзин також каже, що молодь віком від 18 до 25 років вплинула на демографічну та трудову структуру впродовж кількох років. Саме вони є представниками "демографічних" 1990-х років, тобто їхнє число є найменшим.

Тому, на його думку, зрозуміло бажання утримати цю категорію громадян якомога більше, адже ці молоді люди ще не створили сімей і не забезпечили відтворення населення. Вони мають потенціал, який напряму вплине на багато соціальних аспектів.

Варто зазначити, що наразі влада заперечує намір зменшувати мобілізаційний вік. Проте, мобілізація молодих чоловіків може мати ще більші негативні наслідки для майбутнього України.

Хоча наразі немає планів зниження призовного віку, можливість таких змін у майбутньому залишається відкритою, залежно від подій, що відбуватимуться внаслідок тривалої війни.

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