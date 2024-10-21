В Україні продовжується мобілізація та вона не проходить гладко - для перемоги над росією необхідно мобілізувати не лише чоловіків, але й жінок та пенсіонерів.

Таку думку висловив військовий ЗСУ Олександр Матяш.

За його словами, кількість добровольців різко зменшилася, і тепер до армії йдуть переважно ті, хто змушений це робити. Він зазначив, що серед нових солдатів є як контрактники, так і мобілізовані чоловіки різних вікових груп, але цього недостатньо для забезпечення остаточної перемоги України.

"Добровольці закінчилися. Люди, які зараз ідуть, ідуть з необхідності. Дуже багато контрактників – нових пацанів, які прийшли, дядьків. Є люди мобілізовані, бусифіковані, як там кажуть", – зазначив Матяш.

За словами військового, "військо якось поповнюється", але цього недостатньо.

"Просто нам треба усвідомити, що якщо до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України – включно з жінками і навіть пенсіонерами – ми її не виграємо. Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава", – підкреслив Олександр Матяш.

Наразі Верховна Рада не розглядає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Як зазначив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, у нього немає інформації про те, що західні країни вимагають від України знизити цю межу. Однак він додав, що в неофіційному спілкуванні ця тема все ж обговорюється.

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