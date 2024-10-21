В Украине продолжается мобилизация и она не проходит гладко – для победы над россией необходимо мобилизовать не только мужчин, но и женщин и пенсионеров.

Такое мнение высказал военный ВСУ Александр Матяш.

По его словам, количество добровольцев резко уменьшилось, и теперь в армию идут преимущественно те, кто вынужден это делать. Он отметил, что среди новых солдат есть как контрактники, так и мобилизованные мужчины разных возрастов, но этого недостаточно для обеспечения окончательной победы Украины.

"Добровольцы закончились. Люди, которые сейчас идут, идут по необходимости. Очень много контрактников – новых пришедших пацанов, дядей. Есть люди мобилизованные, бусифицированные, как там говорят", – отметил Матяш.

По словам военного, "войско как-то пополняется", но этого недостаточно.

"Просто нам нужно осознать, что если к этой войне, к победе в этой войне не будут вовлечены все граждане Украины – включая женщин и даже пенсионеров – мы ее не выиграем. Украина перестанет существовать как независимое унитарное государство", – подчеркнул Александр Матяш.

В настоящее время Верховная Рада не рассматривает никакие законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет. Как отметил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, у него нет информации о том, что западные страны требуют от Украины снизить этот предел. Однако он добавил, что в неофициальном общении эта тема все же обсуждается.

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