Однако мобилизация молодых мужчин может иметь еще большие негативные последствия для будущего Украины.

В Украине активно обсуждается снижение мобилизационного возраста для мужчин, и этот вопрос может оказать существенное влияние на экономику.

Об этом пишет 24 канал.

Влияние снижения мобилизационного возраста на экономику

Экономист Олег Пендзин в интервью 24 каналу подчеркнул, что в Украине существует серьезная проблема с кадрами.

Когда речь идет о возрастном цензе (с 18 до 25 лет), важно понимать, что это период активного развития профессиональных навыков. В молодом возрасте люди продолжают обучение в высших учебных заведениях и имеют профессионально-техническое образование, формирующее потенциал страны на последующие годы . В это же время часто создаются семьи и рождаются дети", - отмечает Олег Пендзин.

Пендзин также говорит, что молодежь от 18 до 25 лет повлияла на демографическую и трудовую структуру на протяжении нескольких лет. Именно они являются представителями "демографических" 1990-х годов, то есть их число наименьшее.

Поэтому, по его мнению, понятно желание удержать эту категорию граждан как можно больше, ведь эти молодые люди еще не создали семьи и не обеспечили воспроизводство населения. Они обладают потенциалом, который напрямую повлияет на многие социальные аспекты.

Следует отметить, что в настоящее время власти отрицают намерение уменьшать мобилизационный возраст. Однако мобилизация молодых мужчин может иметь еще большие негативные последствия для будущего Украины.

Хотя пока нет планов снижения призывного возраста, возможность таких изменений в будущем остается открытой, в зависимости от событий, происходящих в результате длительной войны.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ