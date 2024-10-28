Іноді повістки надходять навіть тим, хто через пенсійний вік вже став невійськовозобов'язаним.

Іноді територіальні центри комплектування можуть надсилати повістки навіть тим, хто вже не підлягає військовій службі, наприклад, пенсіонерам, виключеним із військового обліку через досягнення вікового ліміту.

Про це говорить адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

У таких випадках громадяни зобов'язані з'явитися до ТЦК, щоб уникнути штрафу, хоча виклик на ВЛК чи мобілізація їм не загрожують.

Повістки для громадян, виключених з військового обліку

В Україні продовжують інформувати громадян щодо мобілізаційних обов'язків через повістки. Іноді вони надходять навіть тим, хто через пенсійний вік вже став невійськовозобов'язаним.

«Хвилюватися не варто. Досягнувши 60 років, ви вже не вважаєтеся військовозобов'язаним і маєте бути виключені з обліку в ТЦК», — відповів на запитання такого громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно пенсіонеру з'явитися в ТЦК?

Юрист наголосив, що для скасування штрафу за неявку на повістку, пенсіонеру все ж варто відвідати ТЦК.

«Ніхто не має права направляти вас на ВЛК», — уточнив Айвазян.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні «Укрпошта» вже відправила понад 20 тисяч повідомлень військовозобов'язаним, проте існують випадки, коли повістка може не дійти до адресата.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ