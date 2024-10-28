Иногда повестки поступают даже тем, кто из-за пенсионного возраста уже стал невоеннообязанным.

Иногда территориальные центры комплектования могут посылать повестки даже тем, кто уже не подлежит военной службе, например пенсионерам, исключенным из военного учета из-за достижения возрастного лимита.

Об этом говорит адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

В таких случаях граждане обязаны явиться в ТЦК во избежание штрафа, хотя вызов на ВЛК или мобилизация им не угрожают.

Повестки для граждан, исключенных из военного учета

В Украине продолжают информировать граждан о мобилизационных обязанностях из-за повесток. Иногда они поступают даже тем, кто из-за пенсионного возраста уже стал невоеннообязанным.

«Беспокоиться не стоит. Достигнув 60 лет, вы уже не считаетесь военнообязанным и должны быть исключены из учета в ТЦК», — ответил на вопрос такого гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли пенсионеру явиться в ТЦК?

Юрист подчеркнул, что для отмены штрафа за неявку на повестку, пенсионеру все же следует посетить ТЦК.

"Никто не имеет права направлять вас на ВЛК", - уточнил Айвазян.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украину «Укрпочта» уже отправила более 20 тысяч сообщений военнообязанным, однако существуют случаи, когда повестка может не дойти до адресата.

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