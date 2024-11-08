В Україні спостерігається зниження темпів мобілізації порівняно з літніми місяцями — цю інформацію нещодавно озвучили кілька народних депутатів.

Народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська зазначила, що існують три можливі сценарії для покращення ситуації з комплектуванням Сил оборони.

Бобровська дала відповідь на питання, що саме повинна робити держава для забезпечення належного комплектування військових формувань.

"Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації і щось виправити. Перше: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. "Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге: відповідальність ТЦКівцям за порушення і перевищення повноважень. Третє: ОМС (органи місцевого самоуправління) та ОВА — змусити їх долучитись", - повідомила вона.

Соломія Бобровська зазначила, що присутність частини чоловіків вдома ускладнює процес мобілізації.

"Знайти людей стає важче, але наскільки це критична проблема, поки складно сказати", — пояснила вона.

У той же час на сайті Президента України з'явилася петиція, що закликає до мобілізації жінок у лави ЗСУ. Автором петиції є чоловік, який подав її 1 листопада. За п’ять днів петицію підписали 318 осіб, з яких 54 — чоловіки (включаючи автора), а решта — жінки.

Джерело: ТСН.

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