Він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала вченого з Харкова, який надавав допомогу російським агресорам у вдосконаленні дронів-камікадзе типу «Шахед».

Про це розповіла прес-служба СБУ.

Затриманим виявився 72-річний механік, який за замовленням ворога розробляв креслення для модернізації цих дронів, зокрема, працював над двигунами та катапультними установками.

Слідство встановило, що він дистанційно передавав свої технологічні розробки знайомому, генеральному директору одного з російських машинобудівних заводів, що виробляє компоненти для безпілотників. Це підприємство з 2023 року активно співпрацює з російською компанією, яка займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед», відомих також як «Герань-2».

Для зв’язку з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер, маскуючи свою діяльність під підготовку наукових робіт у сфері безпілотних літальних апаратів.

Як з’ясувалося, вчений залучив до своїх проектів свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік до росії. Там він влаштувався до московського технологічного університету, де займається розробкою дронів для російських збройних сил.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії науковця та затримали його за місцем проживання в Харкові. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії з доказами підривної діяльності на користь агресора.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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