Он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала ученого из Харькова, который оказывал помощь российским агрессорам в усовершенствовании дронов-камикадзе типа «Шахед».

Об этом рассказала пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался 72-летний механик, по заказу врага разрабатывавший чертежи для модернизации этих дронов, в частности, работал над двигателями и катапультными установками.

Следствие установило, что он дистанционно передавал свои технологические разработки знакомому, генеральному директору одного из российских машиностроительных заводов, производящему компоненты для беспилотников. Это предприятие с 2023 года активно сотрудничает с российской компанией, занимающейся производством ударных дронов типа «Шахед», известных также как «Герань-2».

Для связи с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер, маскируя свою деятельность под подготовку научных работ в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Как выяснилось, ученый привлек к своим проектам своего бывшего студента, в начале полномасштабной войны бежавшего в россию. Там он устроился в московский технологический университет, где занимается разработкой дронов для российских вооруженных сил.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия ученого и задержали его по месту жительства в Харькове. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с поличным в пользу агрессора.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Он находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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