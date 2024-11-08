В Украине наблюдается снижение темпов мобилизации по сравнению с летними месяцами — эту информацию озвучили недавно несколько народных депутатов.

Народная депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отметила, что существуют три возможных сценария для улучшения ситуации с комплектованием Сил обороны.

мобилизация, тцк, призыв, повестка

Бобровская ответила на вопрос, что именно должно делать государство для обеспечения надлежащего комплектования военных формирований.

"Я не уверена, что сейчас возможно кардинально снова подойти к мобилизации и что-то исправить. Первое: прекратить применять грубую физическую силу и превышать полномочия. "Бусификация" уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации. Второе: ответственность ТЦКовцам за нарушение и превышение полномочий. Третье : ОМС (органы местного самоуправления) и ОВА - заставить их присоединиться", - сообщила она.

Соломия Бобровская отметила, что присутствие части мужчин на дому усложняет процесс мобилизации.

мобилизация, тцк, призыв, повестка

"Найти людей становится труднее, но насколько это критическая проблема, пока сложно сказать", - объяснила она.

В то же время на сайте Президента Украины появилась петиция, призывающая к мобилизации женщин в ряды ВСУ. Автором петиции является мужчина, подавший ее 1 ноября. За пять дней петицию подписали 318 человек, из которых 54 – мужчины (включая автора), а остальные – женщины.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.