В Украине наблюдается снижение темпов мобилизации по сравнению с летними месяцами — эту информацию озвучили недавно несколько народных депутатов.

Народная депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отметила, что существуют три возможных сценария для улучшения ситуации с комплектованием Сил обороны.

Бобровская ответила на вопрос, что именно должно делать государство для обеспечения надлежащего комплектования военных формирований.

"Я не уверена, что сейчас возможно кардинально снова подойти к мобилизации и что-то исправить. Первое: прекратить применять грубую физическую силу и превышать полномочия. "Бусификация" уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации. Второе: ответственность ТЦКовцам за нарушение и превышение полномочий. Третье : ОМС (органы местного самоуправления) и ОВА - заставить их присоединиться", - сообщила она.

Соломия Бобровская отметила, что присутствие части мужчин на дому усложняет процесс мобилизации.

"Найти людей становится труднее, но насколько это критическая проблема, пока сложно сказать", - объяснила она.

В то же время на сайте Президента Украины появилась петиция, призывающая к мобилизации женщин в ряды ВСУ. Автором петиции является мужчина, подавший ее 1 ноября. За пять дней петицию подписали 318 человек, из которых 54 – мужчины (включая автора), а остальные – женщины.

Источник: ТСН.

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