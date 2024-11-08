Після повномасштабного вторгнення багато українських знаменитостей залишилися в Україні та активно підтримують боротьбу за перемогу, однак дехто відразу вирушив за кордон.

Журналісти OBOZ.LIFE дізналися про Потапа, Олега Винника та Влада Ями.

Потап

Олексій Потапенко, відомий під сценічним іменем Потап, здивував шанувальників зовнішніми змінами. Репер опублікував фото, де видно, що він набрав вагу і відростив сиву бороду. Підписники одразу зацікавилися причиною такої трансформації, проте артист не дав жодних пояснень. Попри зміну іміджу, увагу українців привертають не зовнішні зміни Потапа, а його діяльність за кордоном. Також, він виступав в Іспанії російською мовою в клубі з проросійськими поглядами, а пізніше його бачили в компанії росіян у Дубаї.

Влад Яма

Танцюрист Влад Яма з початку війни переїхав до США. Після тривалого мовчання він з’явився перед шанувальниками в новому образі – на відміну від звичної лисини, тепер у нього густе волосся, яке, ймовірно, є перукою. За словами інсайдерів, артист виїхав з України, скориставшись своїм статусом та давши хабар прикордонникам.

Колега Ями, танцюрист Євген Кот, зауважив, що Влад планує повернення до Києва: "Знайомі розповідали, що він думає, ніби зможе без проблем повернутися додому, навіть не розуміючи, що відбулося".

Олег Винник

Співак Олег Винник нещодавно порадував своїх фанаток поверненням в український шоу-бізнес, проте поки що не планує приїжджати в Україну. Він оголосив про вихід нового треку "Мої люди", який має з'явитися на День Незалежності України. У зовнішності Винника змінилося небагато: він зберіг довге волосся, однак змінив його колір і тепер більше не блондин, а шатен.

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