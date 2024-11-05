Внаслідок війни багато українців, зокрема людей пенсійного віку, були змушені залишити країну, тож Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надало інформацію про те, як забезпечити безперервність пенсійних виплат.
Про це інформує саме Міністерство.
Як оформити пенсії з-за кордону
Існує кілька способів отримання пенсії — через пошту або онлайн. Для цього потрібно зібрати певний набір документів.
Важливо: Навіть перебуваючи за межами України, громадяни можуть подати заявку на отримання пенсії вперше, скориставшись інтернетом або поштою.
Процес оформлення виплат
Ось як українці можуть дистанційно оформити пенсію, будучи за кордоном:
- Зайти на портал Пенсійного фонду України.
- Оформити електронний підпис для доступу до особистого кабінету.
- У розділі "Про пенсійне забезпечення" вибрати "Заява на призначення пенсії" та відповідний вид виплат.
- Заповнити анкету, додати копії необхідних документів.
- Перевірити дані, підписати заяву електронним підписом та надіслати її в електронному форматі до ПФУ.
Також можна оформити пенсію через пошту:
- Отримати документи, що підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію за кордоном.
- Перекласти та легалізувати копії документів через українське консульство.
- Написати заяву на призначення пенсії з доданими документами.
- Надіслати заяву поштою до Пенсійного фонду України.
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