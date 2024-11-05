Внаслідок війни багато українців, зокрема людей пенсійного віку, були змушені залишити країну, тож Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надало інформацію про те, як забезпечити безперервність пенсійних виплат.

Про це інформує саме Міністерство.

Як оформити пенсії з-за кордону

Існує кілька способів отримання пенсії — через пошту або онлайн. Для цього потрібно зібрати певний набір документів.

Важливо: Навіть перебуваючи за межами України, громадяни можуть подати заявку на отримання пенсії вперше, скориставшись інтернетом або поштою.

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Процес оформлення виплат

Ось як українці можуть дистанційно оформити пенсію, будучи за кордоном:

  1. Зайти на портал Пенсійного фонду України.
  2. Оформити електронний підпис для доступу до особистого кабінету.
  3. У розділі "Про пенсійне забезпечення" вибрати "Заява на призначення пенсії" та відповідний вид виплат.
  4. Заповнити анкету, додати копії необхідних документів.
  5. Перевірити дані, підписати заяву електронним підписом та надіслати її в електронному форматі до ПФУ.

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Також можна оформити пенсію через пошту:

  1. Отримати документи, що підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію за кордоном.
  2. Перекласти та легалізувати копії документів через українське консульство.
  3. Написати заяву на призначення пенсії з доданими документами.
  4. Надіслати заяву поштою до Пенсійного фонду України.

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