Даже, находясь за пределами Украины, граждане могут подать заявку на получение пенсии впервые.

В результате войны многие украинцы, в частности люди пенсионного возраста, были вынуждены покинуть страну, поэтому Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предоставило информацию о том, как обеспечить непрерывность пенсионных выплат.

Об этом сообщает именно Министерство.

Как оформить пенсии из-за границы

Существует несколько способов получения пенсии – через почту или онлайн. Для этого необходимо собрать определенный набор документов.

Важно: Даже находясь за пределами Украины граждане могут подать заявку на получение пенсии впервые, воспользовавшись интернетом или почтой.

Процесс оформления выплат

Вот как украинцы могут дистанционно оформить пенсию, будучи за границей:

Зайти на портал Пенсионного фонда Украины Оформить электронную подпись для доступа к личному кабинету. В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление о назначении пенсии" и соответствующий вид выплат. Заполнить анкету, добавить копии необходимых документов. Проверить данные, подписать заявление электронной подписью и отправить его в электронном формате в ПФУ.

Также можно оформить пенсию по почте:

Получить документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию за границей. Перевести и легализовать копии документов через украинское консульство. Написать заявление на назначение пенсии с прилагаемыми документами. Отправить заявление по почте в Пенсионный фонд Украины.

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