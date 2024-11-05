В результате войны многие украинцы, в частности люди пенсионного возраста, были вынуждены покинуть страну, поэтому Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предоставило информацию о том, как обеспечить непрерывность пенсионных выплат.
Об этом сообщает именно Министерство.
Как оформить пенсии из-за границы
Существует несколько способов получения пенсии – через почту или онлайн. Для этого необходимо собрать определенный набор документов.
Важно: Даже находясь за пределами Украины граждане могут подать заявку на получение пенсии впервые, воспользовавшись интернетом или почтой.
Процесс оформления выплат
Вот как украинцы могут дистанционно оформить пенсию, будучи за границей:
- Зайти на портал Пенсионного фонда Украины
- Оформить электронную подпись для доступа к личному кабинету.
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление о назначении пенсии" и соответствующий вид выплат.
- Заполнить анкету, добавить копии необходимых документов.
- Проверить данные, подписать заявление электронной подписью и отправить его в электронном формате в ПФУ.
Также можно оформить пенсию по почте:
- Получить документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию за границей.
- Перевести и легализовать копии документов через украинское консульство.
- Написать заявление на назначение пенсии с прилагаемыми документами.
- Отправить заявление по почте в Пенсионный фонд Украины.
Последние новости Украины:
Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ