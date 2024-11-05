В результате войны многие украинцы, в частности люди пенсионного возраста, были вынуждены покинуть страну, поэтому Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предоставило информацию о том, как обеспечить непрерывность пенсионных выплат.

Об этом сообщает именно Министерство.

Как оформить пенсии из-за границы

Существует несколько способов получения пенсии – через почту или онлайн. Для этого необходимо собрать определенный набор документов.

Важно: Даже находясь за пределами Украины граждане могут подать заявку на получение пенсии впервые, воспользовавшись интернетом или почтой.

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Процесс оформления выплат

Вот как украинцы могут дистанционно оформить пенсию, будучи за границей:

  1. Зайти на портал Пенсионного фонда Украины
  2. Оформить электронную подпись для доступа к личному кабинету.
  3. В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление о назначении пенсии" и соответствующий вид выплат.
  4. Заполнить анкету, добавить копии необходимых документов.
  5. Проверить данные, подписать заявление электронной подписью и отправить его в электронном формате в ПФУ.

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Также можно оформить пенсию по почте:

  1. Получить документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию за границей.
  2. Перевести и легализовать копии документов через украинское консульство.
  3. Написать заявление на назначение пенсии с прилагаемыми документами.
  4. Отправить заявление по почте в Пенсионный фонд Украины.

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