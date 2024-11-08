После полномасштабного вторжения многие украинские знаменитости остались в Украине и активно поддерживают борьбу за победу, однако некоторые сразу отправились за границу .

Журналисты OBOZ.LIFE узнали о Потапе, Олеге Виннике и Владе Яме.

Потап

Алексей Потапенко, известный под сценическим именем Потап, удивил поклонников внешними переменами. Рэпер опубликовал фото, где видно, что он набрал вес и отрастил седую бороду. Подписчики сразу заинтересовались причиной такой трансформации, однако артист не дал никаких объяснений. Несмотря на смену имиджа, внимание украинцев привлекают не внешние изменения Потапа, а его деятельность за границей. Также он выступал в Испании на русском языке в клубе с пророссийскими взглядами, а позже его видели в компании россиян в Дубае.

Влад Яма

Танцор Влад Яма с начала войны переехал в США. После длительного молчания он предстал перед поклонниками в новом образе – в отличие от привычной лысины, теперь у него густые волосы, которые, вероятно, парик. По словам инсайдеров, артист уехал из Украины, воспользовавшись своим статусом и дав взятку пограничникам.

Коллега Ямы, танцор Евгений Кот, отметил, что Влад планирует возвращение в Киев: "Знакомые рассказывали, что он думает, что сможет без проблем вернуться домой, даже не понимая, что произошло".

Олег Винник

Певец Олег Винник недавно порадовал своих фанаток возвращением в украинский шоу-бизнес, однако пока не планирует приезжать в Украину. Он объявил о выходе нового трека "Мои люди", который должен появиться в День Независимости Украины. Во внешности Винника изменилось немногое: он сохранил длинные волосы, однако изменил его цвет и теперь больше не блондин, а шатен.

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