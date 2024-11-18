Ворожих обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська громади, є загиблі та пошкодження в Сумах.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Так, ввечері 17 листопада російські загарбники вдарили по Сумах, атаковано густонаселений житловий масив міста, один із "прильотів" влучив у багатоповерхівку.

Одразу з'явилися дані про те, що постраждали багато людей, на жаль, пізнього вечора 17 листопада повідомлялося про десять загиблих.

Вночі 18 листопада в Сумах було чутно вибух під час повітряної тривоги, в місті зникло світло.

Сьогодні, 18 листопада вранці у Сумах зросла кількість жертв і постраждалих через обстріл окупантів.

У Сумах зросла кількість жертв та постраждалих через обстріл окупантів 17 листопада, відомо, що загинули 11 людей, повідомила ДСНС України.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні ДСНС.

О 8:47 рятувальники повідомили, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей.

"На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам", - додали рятівники.

Також відомо, що за добу була атакована Юнаківська громада - удари п'ятьма КАБами та одним БпЛА "Ланцет", Миропільська громада - шість мін скинули окупанти на території громади.

Великописарівська громада теж постраждала, росіяни вдарили з мінометів - 12 вибухів.

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