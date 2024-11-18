Вражеские обстрелы получили Сумская, Юнаковская, Миропольская, Великописаревская общины, есть погибшие и повреждения в Сумах.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Так, вечером 17 ноября российские захватчики ударили по Сумам, атакован густонаселенный жилой массив города, один из "прилетов" попал в многоэтажку.

Сразу появились данные о том, что пострадали многие, к сожалению, поздно вечером 17 ноября сообщалось о десяти погибших.

Ночью 18 ноября в Сумах был слышен взрыв во время воздушной тревоги, в городе пропал свет.

Сегодня, 18 ноября утром в Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрелов оккупантов.

В Сумах возросло число жертв и пострадавших из-за обстрелов окупантов 17 ноября, известно, что погибли 11 человек, сообщила ГСЧС Украины.

"По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении ГСЧС.

В 8:47 спасатели сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумам увеличилось до 89 человек.

"На месте происшествия оперативно развернут пункт несокрушимости ГСЧС для помощи гражданам", - добавили спасатели.

Также известно, что за сутки была атакована юнакская община - удары пятью КАБами и одним БПЛА "Ланцет", Миропольская община - шесть мин сбросили оккупанты на территории общины.

Великописаревское общество тоже пострадало, россияне ударили из минометов – 12 взрывов.

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