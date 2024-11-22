Він розповідає про свою біль, втрачені надії та нестерпну втрату сина.

Як пише Українська правда, Іван, 21-річний син Дениса, був 3D-скульптором і захоплювався велоспортом, але його шлях змінився з початком війни. Коли 25 лютого 2022 року Денис і його сини записались до тероборони, старшого сина Антона не взяли, а молодший Іван спочатку став дронщиком, а потім вирішив вступити до 47-ї бригади.

"Коли Іван перевівся в штурмовики, я був дуже злий. Але якій сенс було псувати його війну своїм буркотінням? Він все одно зробить по-своєму..." – каже Денис, згадуючи, як син рвався на передову.

17 червня 2023 року, після важкого штурму на Запоріжжі, Іван загинув.

"Коли вони вже далеченько відійшли від того місця, де було бойове зіткнення, прилетіла "120-ка". Це було швидко, малий нічого навіть зрозуміти не встиг. Він не мучився", - розповідає Денис.

Коли батьку повідомили про загибель сина, він був у шпиталі в Харкові. Денис згадує, що довгий час не міг плакати і лише після деякого часу навчився виражати свої почуття. Психотерапія та антидепресанти трохи полегшили біль, але згодом він побачив останнє відео сина і його емоційно "накрило" на тиждень.

Після загибелі сина Денис намагається знаходити сенс життя у близьких.

"Мої сини – це мій світ. Половина світу померла. Залишилася ще одна…", зазначає Денис і додає, що тепер він живе для дружини, старшого сина та Іванової коханої, яка стала для них як донька.

Джерело: УП

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