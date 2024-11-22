Он рассказывает о своей боли, потерянных надеждах и невыносимой потере сына.

Как пишет Украинская правда, Иван, 21-летний сын Дениса, был 3D-скульптором и увлекался велоспортом, но его путь сменился с началом войны. Когда 25 февраля 2022 года Денис и его сыновья записались в терроборону, старшего сына Антона не взяли, а младший Иван сначала стал дронщиком, а затем решил поступить в 47-ю бригаду.

"Когда Иван перевелся в штурмовики, я был очень зол. Но какой смысл было портить его войну своим урчанием? Он все равно сделает по-своему..." - говорит Денис, вспоминая, как сын рвался на передовую.

17 июня 2023 года, после тяжелого штурма в Запорожье, Иван погиб.

"Когда они уже далеко отошли от того места, где было боевое столкновение, прилетела "120-ка". Это было быстро, малыш ничего даже понять не успел. Он не мучился", - рассказывает Денис.

Когда отцу сообщили о гибели сына, он находился в госпитале в Харькове. Денис вспоминает, что долгое время не мог плакать и лишь спустя некоторое время научился выражать свои чувства. Психотерапия и антидепрессанты немного облегчили боль, но впоследствии он увидел последнее видео сына и его эмоционально "накрыло" на неделю.

После гибели сына Денис пытается обретать смысл жизни у близких.

"Мои сыновья – это мой мир. Половина мира умерла. Осталась еще одна…", отмечает Денис и добавляет, что теперь он живет для жены, старшего сына и любимой Иваны, которая стала для них как дочь.

Источник: УП

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