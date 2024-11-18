Денис також розповів про свого знайомого ветерана, який через відсутність коштів змушений був почати збирати метал.

Ветеран російсько-української війни з Одеси Денис "Єврей" поділився своєю історією про мізерні виплати після поранень.

У інтерв'ю Pressing Денис пояснив, що лише завдяки медійному розголосу йому вдалося відновити належні компенсації.

Він розкрив, що на початку отримував символічні суми, і лише після того, як його ситуація стала публічною, йому вдалося вирішити питання з виплатами. Військовий зазначив, що багато інших військових опинилися в ще складнішому становищі: їх виводять позаштатно, і виплачують мізерні суми, які не дають змоги забезпечити навіть базові потреби.

"Платять копійки, 600 гривень. Як жити, як сім'ю забезпечувати? За це стає дуже образливо, що це так масово", — зауважив ветеран.

Денис також розповів про свого знайомого ветерана, який через відсутність коштів змушений був почати збирати метал, щоб хоч якось забезпечити себе.

"Це просто серце кров'ю обливається, коли чуєш такі історії", — додав він.

Ветеран наголосив, що ситуація з виплатами для військових в Україні критична і потребує негайних змін.

Раніше повідомлялося, що Одеська область отримає додаткові кошти з держбюджету для забезпечення житлом українських захисників. Однак народний депутат Михайло Цимбалюк зазначив, що зростаюча кількість мобілізованих і ветеранів потребує більше ресурсів, яких наразі вкрай не вистачає.

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