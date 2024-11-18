Денис также рассказал о своем знакомом ветеране, который из-за отсутствия средств вынужден был начать собирать металл.

Ветеран российско-украинской войны из Одессы Денис "Еврей" поделился своей историей о мизерных выплатах после ранений.

В интервью Pressing Денис пояснил, что только благодаря медийной огласке ему удалось восстановить надлежащие компенсации.

Он раскрыл, что сначала получал символические суммы, и только после того, как его ситуация стала публичной, ему удалось решить вопрос с выплатами. Военный отметил, что многие другие военные оказались в еще более сложном положении: их выводят внештатно и выплачивают мизерные суммы, которые не позволяют обеспечить даже базовые нужды.

"Платят копейки, 600 гривен. Как жить, как семью обеспечивать? За это становится очень обидно, что это так массово", - отметил ветеран.

Денис также рассказал о своем знакомом ветеране, который из-за отсутствия средств вынужден был начать собирать металл, чтобы хоть как-то обеспечить себя.

"Это просто сердце кровью обливается, когда слышишь такие истории", - добавил он.

Ветеран подчеркнул, что ситуация с выплатами для военных в Украине критическая и нуждается в немедленных изменениях.

Ранее сообщалось, что Одесская область получит дополнительные средства из госбюджета по обеспечению жильем украинских защитников. Однако народный депутат Михаил Цымбалюк отметил, что растущее количество мобилизованных и ветеранов нуждается в больше ресурсах, которых пока крайне не хватает.

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