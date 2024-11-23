Чоловік не погодився з такою вимогою, оскільки вважав, що вже виконав всі завдання, відправивши документи поштою.

На Львівщині стався інцидент, який пов'язаний з порушенням прав громадянина під час вирішення питання про надання йому відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відмовився прийняти документи, які військовозобов'язаний подав поштою, наполягаючи на його особистій присутності.

Деталі справи

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень, військовозобов'язаний подав заяву на відстрочку від мобілізації через те, що його батько має другу групу інвалідності. Однак ТЦК у відповідь надіслав лист із вимогою з'явитися особисто для подачі документів.

Чоловік не погодився з такою вимогою, оскільки вважав, що вже виконав всі завдання, відправивши документи поштою. У зв'язку з цим він звернувся до суду.

Рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що подання документів поштою відповідає законодавчим вимогам щодо їх особистого подання. Суд визнав бездіяльність районного ТЦК та СП незаконною.

Суд зобов'язав Територіальний центр комплектування прийняти отримані документи та ухвалити рішення про надання чи відмову чоловікові у відстрочці.

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