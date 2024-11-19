За словами Савінського, якщо дані про відстрочку чи бронювання не входять в систему «Оберіг», це може негативно вплинути на компанію, позбавляючи її важливих співробітників.

В Україні компанії часто стикаються з ситуаціями, коли Територіальні центри комплектування (ТЦК) не реагують на запити щодо відстрочок чи бронювання працівників, однак, є кілька способів вирішення цієї проблеми.

Про це розповідає адвокат Сергій Савинський з АО "GRACERS", передає Mind.

Як діяти у випадку ігнорування запитів ТЦК?

За словами Савінського, якщо дані про відстрочку чи бронювання не входять в систему «Оберіг», це може негативно вплинути на компанію, позбавляючи її важливих співробітників.

Юрист пропонує такі варіанти рішення:

Особисто подати запит до ТЦК відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

Відвідати Центр комплектації або зробити адвокатський запит, на який ТЦК зобов'язаний відповісти протягом 5 днів.

Савинський зазначає, що через значне навантаження на ТЦК відповідь може прийти через два-чотири тижні.

Якщо запити продовжують ігнорувати, юрист рекомендує звернутися до вищого керівництва ТЦК або подати позов до суду.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю військової частини, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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