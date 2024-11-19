По словам Савинского, если данные об отсрочке или бронировании не входят в систему Оберег, это может негативно повлиять на компанию, лишая ее важных сотрудников.

В Украине компании часто сталкиваются с ситуациями, когда Территориальные центры комплектования ( ТЦК ) не реагируют на запросы относительно отсрочок или бронирования работников, однако есть несколько способов решения этой проблемы.

Об этом рассказывает адвокат Сергей Савинский из АО "GRACERS", передает Mind.

Как поступить в случае игнорирования запросов ТЦК?

По словам Савинского, если данные об отсрочке или бронировании не входят в систему Оберег, это может негативно повлиять на компанию, лишая ее важных сотрудников.

Юрист предлагает следующие варианты решения:

Лично подать запрос в ТЦК в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан".

Посетить Центр комплектации или сделать адвокатский запрос, на который ТЦК обязан ответить в течение 5 дней.

Савинский отмечает, что из-за значительной нагрузки на ТЦК ответ может прийти через две-четыре недели.

Если запросы продолжают игнорировать, юрист рекомендует обратиться в высшее руководство ТЦК или подать иск в суд.

Напомним, при процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доложено о подозрении военнослужащему воинской части, который организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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