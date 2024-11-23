Мужчина не согласился с таким требованием, поскольку считал, что уже выполнил все задания, отправив документы по почте.

На Львовщине произошел инцидент, связанный с нарушением прав гражданина при решении вопроса о предоставлении ему отсрочки от мобилизации .

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений .

Районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказался принять документы, которые военнообязанный подал по почте, настаивая на его личном присутствии.

Детали дела

Согласно сведениям из Единого государственного реестра судебных решений, военнообязанный подал заявление на отсрочку от мобилизации из-за того, что его отец имеет вторую группу инвалидности. Однако ТЦК в ответ направил письмо с требованием явиться лично для подачи документов.

Мужчина не согласился с таким требованием, поскольку считал, что уже выполнил все задания, отправив документы по почте. В этой связи он обратился в суд.

Решение суда

Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что представление документов по почте отвечает законодательным требованиям по их личной подаче. Суд признал бездействие районного ТЦК и СП незаконным.

Суд обязал Территориальный центр комплектования принять полученные документы и принять решение о предоставлении или отказе мужчине в отсрочке.

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