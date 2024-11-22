Якщо ви турбуєтеся, що ваш телефон заражений вірусом - дотримуйтесь цих порад щодо виявлення та видалення шкідливого ПЗ для Android.

Якщо ваш телефон заражений вірусом Android, ви можете зіткнутися з дивними і постійними повідомленнями або вікнами, що спливають, швидкою розрядкою акумулятора, надмірним нагріванням або вищим, ніж зазвичай, споживанням даних.

Як знайти вірус на телефоні та видалити його:

Як тільки ви помітили будь-які попереджувальні ознаки вірусу в телефоні, слід негайно просканувати свій смартфон за допомогою Google Play Protect та інших внутрішніх інструментів.

Перезавантажте телефон у безпечному режимі, а потім видаліть підозрілі або невідомі програми вручну, щоб знайти вірус на телефоні та видалити його.

Завантажте та запустіть надійну антивірусну програму або програмне забезпечення для забезпечення безпеки мобільних телефонів.

Скиньте установки телефону до заводських, щоб знайти вірус на телефоні та видалити його. Увага: цей крок є крайнім заходом, оскільки він видаляє всі дані та налаштування з вашого телефону.

Швидке виявлення вірусу та видалення шкідливого ПЗ — один із найкращих способів захистити ваш телефон Android та будь-які особисті та фінансові дані, які він містить.

Якщо ви бачите ознаки зараження вашого телефону Android вірусом навіть після того, як ви запустили антивірусну перевірку, найкращим рішенням буде його вимикання. Можливо, вам доведеться вийняти акумулятор, якщо вірус або шкідлива програма не вимикають телефон.

Коли телефон перебуває в безпечному режимі, перейдіть до Google Play Store, натисніть піктограму профілю у верхньому правому куті та виберіть Керування програмами та пристроєм.

Перегляньте всі сторонні програми в телефоні і видаліть все підозріле - можливо це і є вірус або шкідливе програмне забезпечення.

Джерело: aura.com.

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