Есть несколько простых способов подготовить смартфон и технику к выключению света.
Как подготовить смартфон и технику к выключению света:
Составьте комплект для подготовки к стихийным бедствиям. Включите в него предметы первой необходимости, такие как вода и непортящиеся продукты, лекарства, а также работающее от батареек радио и запасные батарейки и т. д.
Храните его в подвале или другом убежище.
Спрячьте фонарики в паре мест, которые вы легко найдете в темноте. Убедитесь, что в них есть батарейки и они работают.
Чтобы подготовить смартфон и технику к выключению света, заранее зарядите свои мобильные телефоны, планшеты и другие устройства с питанием от аккумуляторов.
Для дополнительной мощности рассмотрите возможность приобретения портативного зарядного устройства, чтобы обеспечить резервное питание для этих устройств.
Выключите и отсоедините ненужное электрооборудование, особенно чувствительные предметы, такие как компьютеры.
Рассмотрите возможность защиты смартфона и техники от перенапряжения в жилых помещениях во время выключения света. Если у вас выключили электричество, обязательно оставьте включенным хотя бы один выключатель света , чтобы вы знали, когда оно восстановится.
Источник: oppdthewire.
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