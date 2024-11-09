Когда происходит отключение электроэнергии, вам не нужно просто сидеть и ждать, узнайте, как подготовить смартфон и технику.

Есть несколько простых способов подготовить смартфон и технику к выключению света.

Как подготовить смартфон и технику к выключению света:

Составьте комплект для подготовки к стихийным бедствиям. Включите в него предметы первой необходимости, такие как вода и непортящиеся продукты, лекарства, а также работающее от батареек радио и запасные батарейки и т. д.

Храните его в подвале или другом убежище.

Спрячьте фонарики в паре мест, которые вы легко найдете в темноте. Убедитесь, что в них есть батарейки и они работают.

Чтобы подготовить смартфон и технику к выключению света, заранее зарядите свои мобильные телефоны, планшеты и другие устройства с питанием от аккумуляторов.

Для дополнительной мощности рассмотрите возможность приобретения портативного зарядного устройства, чтобы обеспечить резервное питание для этих устройств.

Выключите и отсоедините ненужное электрооборудование, особенно чувствительные предметы, такие как компьютеры.

Рассмотрите возможность защиты смартфона и техники от перенапряжения в жилых помещениях во время выключения света. Если у вас выключили электричество, обязательно оставьте включенным хотя бы один выключатель света , чтобы вы знали, когда оно восстановится.

Источник: oppdthewire.

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