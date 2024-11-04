Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что возврат к графикам отключений будет зависеть от текущей ситуации.

В определенных условиях Украина может встретить зиму без отключений электричества – в ДТЭК разъяснили, при каких обстоятельствах это станет возможным.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что пока не может прогнозировать, когда страна сможет вернуться к графикам подачи электроэнергии.

Дмитрий Сахарук сообщил, что Украина может не вернуться к плановым графикам отключения электричества.

"Я не могу сказать, когда ждать возвращения графиков, потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся", — заявил Сахарук.

По его словам, Украина может пережить всю зиму без отключений электроэнергию, но только при одном условии.

"Если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны, наши объекты, такие как генерация, передача электроэнергии. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", — отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко также выразил мнение, что графики отключений могут быть введены уже со следующей недели из-за ожидаемого снижения температуры. Однако в Укрэнерго эту информацию опровергли.

Прогнозируется, что понижение температуры воздуха в начале следующей недели приведет к росту энергопотребления. Однако только НЭК "Укрэнерго" может оценить, потребуется ли внедрять отключения, в частности для бытовых потребителей. Пока компания не предоставила никаких прогнозов на этот счет.

Источник: Telegraf.

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