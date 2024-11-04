В определенных условиях Украина может встретить зиму без отключений электричества – в ДТЭК разъяснили, при каких обстоятельствах это станет возможным.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что пока не может прогнозировать, когда страна сможет вернуться к графикам подачи электроэнергии.
Дмитрий Сахарук сообщил, что Украина может не вернуться к плановым графикам отключения электричества.
"Я не могу сказать, когда ждать возвращения графиков, потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся", — заявил Сахарук.
По его словам, Украина может пережить всю зиму без отключений электроэнергию, но только при одном условии.
"Если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны, наши объекты, такие как генерация, передача электроэнергии. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", — отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко также выразил мнение, что графики отключений могут быть введены уже со следующей недели из-за ожидаемого снижения температуры. Однако в Укрэнерго эту информацию опровергли.
Прогнозируется, что понижение температуры воздуха в начале следующей недели приведет к росту энергопотребления. Однако только НЭК "Укрэнерго" может оценить, потребуется ли внедрять отключения, в частности для бытовых потребителей. Пока компания не предоставила никаких прогнозов на этот счет.
Источник: Telegraf.
Последние новости Украины:
Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.
Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.
Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.