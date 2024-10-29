Тарифи на електроенергію можуть підвищитися в 2025 році, а також очікується зростання цін на газ для простого населення та біщнесу, що потягне за собою збальшення цін на продукти та послуги.

Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" повідомив експерт та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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За його словами, до 2025 року тариф на електроенергію для населення може зрости до 7 грн за кВт-год, а вартість газу може досягти 18-20 тис. грн за тисячу кубометрів. Наразі ціна на електроенергію становить 4,32 грн за кВт-год.

Попенко пояснив, що такі зміни зумовлені меморандумом з МВФ, який передбачає поступове наближення тарифів до ринкових для покриття витрат енергетичних компаній. Він зазначив, що підвищення тарифів відбуватиметься поетапно, ймовірно, щорічно, щоб уникнути різких стрибків.

Зазначимо, що з 1 жовтня тариф на електроенергію знизився з 4,32 до 2,64 грн за кВт-год для споживачів, які використовують електрику для опалення. Однак для отримання знижки необхідно мати проект електроопалення.

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Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 жовтня розпочала перегляд граничних цін на електроенергію "на добу наперед", а також на внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Однак ці зміни стосуватимуться лише підприємств і не вплинуть на тарифи для населення.

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