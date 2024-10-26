Жителі можуть залишитиь не тільки без світла, також може бути так, що не не буде централізованого електропостачання для водонапірних станцій.

Жителів великого обласного центру закликають готуватися до відсутності електроенергії - мерії закуповують генератори та когенераційні установки, щоб хоч якось витримати зиму.

Йдеться про жителів прифронтової Запорізької області та самого Запоріжжя. Про це заявив під час телемарафону голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

"Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

За його прогнозами, Запоріжжя може залишитися без централізованого електропостачання для водонапірних станцій. Тому необхідно забезпечити резервування: встановити один генератор і ще один.

Щодо теплопостачання, для всіх великих котелень у Запоріжжі та Запорізькій області, зокрема у Вільнянську, де є централізоване опалення, планується встановлення когенераційних установок. Перші з них мають запрацювати вже у грудні цього року.

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає", - пояснив він.

За його словами, Україна звертається до партнерів для закупівлі необхідного обладнання, яке повинно надійти в Запоріжжя. Що стосується звичайних генераторів, то у всіх школах і лікарнях вже є генератори, здатні забезпечити електропостачання для навчального процесу та надання медичної допомоги, додав Федоров.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.



Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.