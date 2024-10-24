Після завершення всіх робіт увімкніть опалення на кілька годин та перевірте, як працює система.

Перед початком активного опалювального сезону в Україні важливо заздалегідь підготувати батареї - це допоможе зберегти тепло і знизити витрати на енергоносії.

Урядова ініціатива, яка координує дії в рамках опалювального сезону, наголошує на необхідності перевірити систему на наявність протікань.

"Особливо уважно огляньте з'єднання труб, адже саме там часто виникають проблеми. Якщо знайдете навіть невелику течу, краще негайно викликати майстра для ремонту, щоб уникнути серйозніших неполадок під час сезону", – йдеться в роз'ясненні.

Крім того, важливо провести промивання системи. Накопичені відкладення в батареях знижують їхню тепловіддачу. Рекомендується звернутися до фахівців, які зможуть професійно очистити систему.

Також не забудьте випустити повітря з системи. Воно може призвести до нерівномірного нагрівання батарей. Щоб уникнути цього, виконайте наступні дії: Знайдіть спеціальний клапан для відведення повітря, зазвичай розташований на верхній частині батареї. Використовуйте ключ для клапана, відкривши його до моменту, поки не почне витікати вода. Коли вода почне текти рівномірно без бульбашок повітря, закрутіть клапан.

Наступний етап – перевірка терморегуляторів. Якщо у вас є терморегулятори, переконайтеся, що вони працюють правильно. Відкрийте їх на повну потужність, щоб перевірити, чи батареї нагріваються рівномірно. У разі збою краще відремонтувати або замінити регулятори.

Після завершення всіх робіт увімкніть опалення на кілька годин і перевірте, як працює система:

Усі батареї повинні нагріватися рівномірно.

Якщо якась батарея залишається холодною, може знадобитися додаткове видалення повітря або допомога фахівців.

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