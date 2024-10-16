Існує ризик підвищення тарифів на тепло в Україні через різні причини - зокрема це стосується підприємств.

Хоча тарифи на тепло для українців наразі залишаються незмінними, існують побоювання, що через фінансові труднощі підприємств теплопостачання ціни можуть бути переглянуті.

В ЗМІ повідомили, чи у всіх містах дадуть тепло і що буде з тарифами.

Зазвичай в Україні опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня, тобто в середині місяця. Як відомо, місцеві адміністрації вирішують "долю" початку опалювального сезону. Йдеться про період, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C протягом трьох діб.

У Києві очікується, що батареї почали гріти з 15 жовтня, зокрема в дитячих садках, школах та медичних закладах. Тепло до житлових будинків подадуть трохи пізніше.

Директор львівського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець повідомив у коментарі Суспільному, що цього тижня похолодань не передбачається, тому початок опалювального сезону відкладуть.

У Дніпрі традиційно опалювальний сезон стартує 15-16 жовтня, але точна дата залежатиме від погодних умов. Тим часом у Житомирській громаді планують розпочати подачу тепла 16 жовтня.

Експерт Олександр Слобожан зазначив, що у разі невиконання урядом України зобов'язань щодо компенсації різниці в тарифах для підприємств тепло- та водопостачання, органи місцевого самоврядування змушені будуть підвищити тарифи, щоб уникнути закриття підприємств.

Слобожан підкреслює, що на тарифи підприємств впливають кілька ключових факторів: ціна на газ, вартість електроенергії, заробітні плати та обов'язкові платежі.

У попередні роки місцеві органи отримували 64% ПДФО, що дозволяло їм фінансувати підприємства та компенсувати різницю в тарифах. Однак наступного року Кабмін планує зменшити цю частку до 60%.

"Відтак більшість муніципалітетів не зможуть надавати послуги. Крім іншого, податки в Україні підвищилися. Тому вірогідність того, що послуги теплопостачання і водопостачання можуть бути припинені, висока", – додає Слобожан.

Джерело: 24Канал.

Останні новини України:

В Україні повернули газові перевірки: суми у платіжках можуть перерахувати, відомі випадки.



Сценаріїв відключення світла декілька, але українців вже закликають готуватись: обов'язково треба зробити декілька кроків.

Надскладна зима: у Раді допустили тривале вимикання світла взимку і назвали причини.