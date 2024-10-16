Существует риск повышения тарифов на тепло в Украине по разным причинам – в частности, это касается предприятий.

Хотя тарифы на тепло для украинцев остаются неизменными, существуют опасения, что из-за финансовых трудностей предприятий теплоснабжения цены могут быть пересмотрены.

В СМИ сообщили, дадут ли во всех городах тепло и что будет с тарифами.

Обычно в Украине отопительный сезон начинается 15 октября, то есть в середине месяца. Как известно, местные администрации решают "судьбу" начала отопительного сезона. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура держится на уровне +8°C в течение трех суток.

В Киеве ожидается, что батареи начали греть с 15 октября, в частности, в детских садах, школах и медицинских учреждениях. Тепло в жилые дома подадут чуть позже.

Директор львовского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец сообщил в комментарии Общественному, что на этой неделе похолоданий не предполагается, поэтому начало отопительного сезона будет отложено.

В Днепре традиционно отопительный сезон стартует 15-16 октября, но точная дата будет зависеть от погодных условий. Тем временем, в Житомирской общине планируют начать подачу тепла 16 октября.

Эксперт Александр Слобожан отметил, что в случае невыполнения правительством Украины обязательств по компенсации разницы в тарифах для предприятий тепло- и водоснабжения, органы местного самоуправления вынуждены будут повысить тарифы во избежание закрытия предприятий.

Слобожан подчеркивает, что на тарифы предприятий влияют несколько ключевых факторов: цена газа, стоимость электроэнергии, заработные платы и обязательные платежи.

В предыдущие годы местные органы получали 64% НДФЛ, что позволяло им финансировать предприятия и компенсировать разницу в тарифах. Однако в следующем году Кабмин планирует снизить эту долю до 60%.

"Следовательно большинство муниципалитетов не смогут предоставлять услуги. Кроме прочего, налоги в Украине повысились. Поэтому вероятность того, что услуги теплоснабжения и водоснабжения могут быть прекращены, высока", - добавляет Слобожан.

Источник: 24Канал.

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