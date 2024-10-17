За словами посадовця, планується підвищення тарифів на електроенергію як для бізнесу, так і для населення.

Тарифи на електроенергію в Україні можуть знову підняти - такі розмови точаться у кулуарах Верховної Ради - відомо, скільки коштуватиме електроенергія найближчим часом.

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз в ефірі Вечір.LIVE.

За словами посадовця, планується підвищення тарифів на електроенергію як для бізнесу, так і для населення. Від червня цього року, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, тариф встановлено на рівні 4,32 грн за кВт∙годину.

Мороз зазначив, що цей тариф не відповідає ринковим цінам, і європейські партнери вимагають його підвищення. В результаті розглядається можливість збільшення тарифу на електроенергію до:

6-7 гривень за кВт∙годину для населення;

11-12 гривень за кВт∙годину для підприємств.

Оскільки підвищення є значним, його можуть реалізувати в кілька етапів.

Також нардеп попередив, що зростання тарифів на електрику може призвести до підвищення цін на продукти, зокрема на хліб.

Проте на даний момент остаточного рішення щодо підвищення тарифів немає. Воно має бути ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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