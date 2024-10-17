По словам чиновника, планируется повышение тарифов на электроэнергию как для бизнеса, так и населения.

Тарифы на электроэнергию в Украине могут снова поднять – такие разговоры идут в кулуарах Верховной Рады – известно, сколько будет стоить электроэнергия в ближайшее время.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз в эфире Вечер.LIVE.

По словам чиновника, планируется повышение тарифов на электроэнергию как для бизнеса, так и населения. С июня этого года, согласно решению Кабинета Министров Украины, тариф установлен на уровне 4,32 грн за кВт·час.

Мороз отметил, что этот тариф не соответствует рыночным ценам и европейские партнеры требуют его повышения. В результате рассматривается возможность увеличения тарифа на электроэнергию до:

6-7 гривен за кВт∙час для населения;

11-12 гривен за кВт∙час для предприятий.

Поскольку повышение значительно, его могут реализовать в несколько этапов.

Также нардеп предупредил, что рост тарифов на электричество может привести к повышению цен на продукты, в частности хлеб.

Однако на данный момент окончательного решения о повышении тарифов нет. Оно должно быть принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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