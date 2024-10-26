Жители могут оставить не только без света, также может быть так, что не будет централизованного электроснабжения водонапорных станций.

Жителей большого областного центра призывают готовиться к отсутствию электроэнергии – мэрии закупают генераторы и когенерационные установки, чтобы хоть как-то выдержать зиму.

Речь идет о жителях прифронтовой Запорожской области и самом Запорожье. Об этом заявил во время телемарафона председатель Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", – сказал он.

По его прогнозам, Запорожье может остаться без централизованного электроснабжения для водонапорных станций. Поэтому нужно обеспечить резервирование: установить один генератор и еще один.

Относительно теплоснабжения для всех больших котельных в Запорожье и Запорожской области, в частности в Вольнянске, где есть централизованное отопление, планируется установка когенерационных установок. Первые из них должны заработать уже в декабре этого года.

"Почему задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет", - пояснил он.

По его словам, Украина обращается к партнерам для закупки необходимого оборудования, которое должно поступить в Запорожье. Что касается обычных генераторов, то во всех школах и больницах уже есть генераторы, способные обеспечить электроснабжение для учебного процесса и медицинскую помощь, добавил Федоров.

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