Такие изменения обусловлены меморандумом с МВФ, предусматривающим постепенное приближение тарифов к рыночным для покрытия расходов энергетических компаний.

Тарифы на электроэнергию могут повыситься в 2025 году, а также ожидается рост цен на газ для простого населения и бизнеса, что повлечет за собой увеличение цен на продукты и услуги.

Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" сообщил эксперт и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, к 2025 году тариф на электроэнергию для населения может вырасти до 7 грн. за кВт-ч, а стоимость газа может достигнуть 18-20 тыс. грн. за тысячу кубометров. В настоящее время цена на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт-ч.

Попенко объяснил, что такие изменения обусловлены меморандумом с МВФ, предусматривающим постепенное приближение тарифов к рыночным для покрытия расходов энергетических компаний. Он отметил, что повышение тарифов будет происходить поэтапно, вероятно, ежегодно во избежание резких скачков.

Отметим, что с 1 октября тариф на электроэнергию снизился с 4,32 до 2,64 грн за кВт-ч для потребителей, использующих электричество для отопления. Однако для получения скидки нужно иметь проект электроотопления.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 октября приступила к пересмотру предельных цен на электроэнергию "на сутки вперед", а также на внутрисуточном и балансирующем рынках. Однако эти изменения будут касаться только предприятий и не повлияют на тарифы для населения.

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