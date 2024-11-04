Резкое похолодание до -10°C в течение нескольких дней может привести к серьезным проблемам с теплоснабжением во многих городах страны.

Этой зимой украинцам следует быть готовыми к возможным перебоям как с электроснабжением , так и с отоплением.

Об этом сообщает Фокус.

По оптимальному сценарию отключение электроэнергии может длиться до 12 часов в сутки, а по самому худшему – до 20 часов, что затрудняет обеспечение тепла в отдельных домах.

Что может ожидать украинцев этой зимой?

Резкое похолодание до -10°C в течение нескольких дней может привести к серьезным проблемам с теплоснабжением во многих городах страны.

Эксперт в области ЖКХ Олег Попенко объясняет, что при таком похолодании электричество будет доступно лишь 12–14 часов в сутки. В благоприятном варианте, когда будет стабильно работать 8-9 энергоблоков АЭС и сохранится умеренный мороз, энергосистема может восстановить до 3 гигаватт мощностей из поврежденных 6, и тогда отключение будет продолжаться около 12 часов в день. Но если мощность восстановится до 2 гигаватт, а будут работать только 6-7 энергоблоков, возможен серьезный энергетический коллапс. В случае новых нападений на инфраструктуру периоды отключения света могут возрасти до 20 часов.

Подготовка многоквартирных домов к зиме

Попенко отмечает, что многоквартирный жилищный фонд не полностью готов к зимним условиям. Из-за проведения капитального ремонта потеря тепла в домах достигает 40-50% уже в начале сезона.

Перед началом работы необходимо проверить состояние сети электрощитков, водоснабжения, канализации и хотя бы провести текущий ремонт, чтобы во время морозов эти системы не вышли из строя. Важно также позаботиться о резервных источниках питания для домов выше 9 этажей, чтобы в случае блекаута насосы могли подавать воду и тепло на верхние поверхности, а также обеспечить работу лифтов. Если в квартире есть личное отопление, лучше провести техническое сервис котлов, систем теплых полов и обогревателей.

Кроме того, следует объединиться с соседями для совместного утепления подъездов и дома.

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