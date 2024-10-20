Гроші мали бути сплачені за перевезення щебеню, проте цей чоловік таких послуг не надавав.

У Хмельницькій області підприємець отримав на свій банківський рахунок майже пів мільйона гривень помилково, проте вирішив привласнити ці кошти.

Про це йдеться у рішенні суду, яке було оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Згідно з матеріалами суду, в серпні 2022 року на рахунок чоловіка помилково надійшло 499 974,36 гривень від Сахновецької сільської ради. Гроші мали бути сплачені за перевезення щебеню, проте цей чоловік таких послуг не надавав. Чоловік вирішив залишити ці кошти собі, використавши підроблені документи, зокрема, акт здачі-прийняття виконаних робіт. За допомогою онлайн-банкінгу Monobank він переводив гроші між власними рахунками.

Після того, як його дії були викриті правоохоронцями, чоловік уклав угоду з прокурором, визнавши свою провину. Він також пожертвував 50 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Вирок суду

Суд покарав його. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, призначивши підприємцю покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте вирок було пом'якшено – замість ув'язнення йому призначено два роки іспитового терміну. Якщо за цей час він не вчинить нових правопорушень, реальне покарання не буде застосоване.

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